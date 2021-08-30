Çin’den yeni soykırım uygulaması





Alman antropolog ve Uygur bölgesindeki gözaltı kampları konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Dr. Adrian Zenz, Çin’in zorla doğum kontrolü gibi nüfus kontrol politikaları ve taktikleri uyguladığını tesbit eden yeni çalışmasını duyurdu. Karar’ın haberine göre, Çin, Uygur Türklerine yeni soykırım uygulamalarını şu başlıklarla açıklıyor: Uygurları kendi topraklarından zorla göç ettirerek yerinden edilmesi, Uygurlardan boşaltılan ve Uygur nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelere merkezi Çin’in etnik Han Çinlilerinin iskan edilmesi, Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer bölgenin tarihi sakinleri ve sahiplerini toplu şekilde tutuklayarak yeniden eğitim kampları olarak tanımladığı Çin tipi Toplama kamplarına hapsetmek, Bütün bu tedbirlere ek olarak bölgede 2040 yılına kadar 2,6-4,5 milyon arasında Uygur annelerin çeşitli şekilde anne olabilme yeteneklerini zorla yok ederek en az 4,5 milyon Uygur bebeğin doğmasını engellemek.