Çin dev pandaları soyları tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkardı









Karar, dev pandaların vahşi yaşamdaki sayılarının 1.800 'e ulaşmasının ardından alındı.





Uzmanlar, Çin'in uzun vadeli koruma çabaları kapsamında dev pandaların neslini tükenmekten kurtardığını ifade ediyor. Bu çabalar kapsamında dev pandaların yaşam alanlarının genişletilmesi de dahildi.





Çin, pandaları ulusal zenginliklerinden biri olarak değerlendiriyor. Ama ülke, 'diplomatik araç' olarak bazı pandaları da bir süreliğine farklı ülkelere göndermişti.





Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Doğa ve Ekoloji Koruma Kurumu Başkanı Cui Shuhong, pandalarla ilgili son gelişmenin iyileştirilen yaşam koşulları ve Çin'in pandaların yaşam alanlarının entegrasyonun sağlanması için yürüttüğü çabaların sonucu olduğunu söyledi.





Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), pandaları 2016 yılında nesilleri tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarmış, ama 'hala korunaksız' olan hayvanlar listesine eklemişti.





