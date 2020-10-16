Samanyolu Haber /Dünya / Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sağlık durumu ile ilgili ilginç görüntü /16 Ekim 2020 09:53

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in sağlık durumu ile ilgili ilginç görüntü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping , sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açan bir görüntü yayınlandı. Tayvan Televizyonlarında yayınlanan görüntülerde Çin Devlet Başkanı bir konuşma sırasında öksürük nöbetine tutuluyor

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

Korona Salgınının başladığı ülke olan Çin'de her gün sadece 20-25 vaka açıklanıyor. Bir çok ülke ve sivil toplum kuruluşu tarafından şüphe ile karşılansa da Ülkede alınan tedbirlerin gözle görülür bir şekilde işe yaradığı gözüküyor. 

Özellikle Çin'in politikalarından rahatsız olan Hong Kong ve Tayvanlılar arasında   Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'in sağlık durumu ile ilgili çeşitli spekülasyonlar da dolaşıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'in son yayınlanan bir konuşması bu iddiaları daha da yüksek sesle dillendirilmesine neden oldu. Görüntülerde Xi Jinping , Hong Kong yakınlarındaki Shenzhen'de bir konuşmanın son on dakikasında öksürük nöbetine tutuluyor. 
Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu öksürük nöbetleri sırasında yayını kesse de öksürük sesleri duyuldu. 

Yansıyan sesler arasında Başkan'ı boğazını temizlemek için bir bardak sudan  içmeye çalıştığı da duyuldu. 

Çin kaynaklarından her hangi bir açıklama yapılmasa da  Xi'nin daha sonra yolculuğunu kısa kesip Pekin'e geri döndüğü gelen haberler arasında  
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