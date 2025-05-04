Samanyolu Haber /Dünya / Çin Devlet Başkanından Putin’e büyük jest! /04 Mayıs 2025 14:21

Çin Devlet Başkanından Putin’e büyük jest!

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping, Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya geliyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. 

ÇHC lideri, 7-10 Mayıs tarihleri arasında Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan Zafer'in 80. yıl dönümü kutlamalarına katılacak. 

Kremlin basın servisi bunu duyurdu. Kremlin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı ve Çin Devlet Başkanı, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunacaklar. Ayrıca ikili hükümetler arası ve bakanlıklar arası belgeler imzalayacaklar" dedi.

Ayrıca uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması da planlanıyor.

9 Mayıs'ta 20'den fazla yabancı liderin Moskova'da bulunması bekleniyor. 

Zafer Geçidi'ne Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve diğerleri katılacak.
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