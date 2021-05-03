Samanyolu Haber /Dünya / "Çin dünya düzenine tehdit" /03 Mayıs 2021 10:48

"Çin dünya düzenine tehdit"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, giderek güçlenen Çin'in etkisini artırırken daha baskıcı ve daha agresif davranarak dünya düzenine meydan okuduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, "Son birkaç yıldır Çin'in yurt içinde daha baskıcı ve yurt dışında daha agresif davrandığına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, "Çin, dünyada çok önemsediğimiz ve savunmaya kararlı olduğumuz kurallara dayalı düzenin altını oyacak veya bunlara meydan okuyacak askeri, ekonomik, diplomatik kapasiteye sahip tek ülke" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Amacımız Çin'i durdurmak veya aşağı çekmek değil; meydan okuduğu bu kurallara dayalı düzeni sürdürmektir." dedi.

Antony Blinken, ABD yönetiminin 31 Mart'ta açıklanan 2020 İnsan Hakları Raporu'nu sunumunda Çin'in Sincan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini soykırım olarak nitelendirmişti.

ABD Başkan Joe Biden, çarşamba günü Kongre'ye yaptığı ilk hitabında, 21. yüzyılın baskın gücü olma yarışında "Çin ile rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma aramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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