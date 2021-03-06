Çin’e uzanan tarihi dolandırıcılıktan eski TÜGVA yöneticisi çıktı

İsviçre merkezli bir firmanın, İstanbul üzerinden Çin’e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesinin ilginç bağlantılarına ulaşıldı. “Beyin takımı” olduğu belirtilen 3 kardeşten Soner Çokyiğit’in, AKP’ye yakınlığıyla bilinen eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yöneticisi olduğu ortaya çıktı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Çokyiğit’in gönüllü olarak görev yaptığını, 2 yıldır da TÜGVA ile bir bağlantısı olmadığını söyledi.





İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart’ta, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye’den satın aldığı ve denizyoluyla Çin’e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynırlardan bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikâyeti üzerine çalışma başlattı. Gemilerin Çin’e varması ile ortaya çıkan dolandırıcılığa ilişkin 4 ay süren çalışmalar sonucunda, 14 kişi gözaltına alındı.





Cumhuriyet tarihinin en büyük meblağlı dolandırıcılıklarından biri olarak gösterilen olayda, gözaltına alınanların 11’ine ev hapsi şartı verildi, 3’ü ise adli kontrolsüz serbest bırakıldı.





‘İMZA YETKİSİ YOK’

İsviçreli firmanın yetkilileri tutuklama olmamasına tepki gösterirken, olayın beyin takımının ise Sinan Çokyiğit (41), Dursun Çokyiğit (37) ve Soner Çokyiğit (36) kardeşler olduğu ileri sürüldü. Soner Çokyiğit’in ise eski TÜGVA yöneticisi olduğu ortaya çıktı. TÜGVA İstanbul Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü de yapan Çokyiğit, 22 Aralık 2018’de tek liste ile gerçekleştirilen TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu’nda, genel merkezdeki Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü’ne getirildi.





TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, “Çokyiğit’in İstanbul’da görev yaptığını, görevini gönüllü olarak sürdürdüğünü, imza yetkisinin olmadığını ve yaklaşık 2 yıldır da TÜGVA ile bağlantısının olmadığını” söyledi. Eminoğlu, geçen aralık ayında Çokyiğit’i ziyaret etmiş, ziyareti “Vefa varsa veda yoktur” etiketi ve “Bir önceki dönem yol arkadaşlığımızı yapan yönetim kurulu üyelerimize misafir olmaya devam ediyoruz. Rabbim muhabbetimizi ve dostluğumuzu baki kılsın” ifadeleri ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.