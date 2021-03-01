Çin ekonomisi 15.6 Trilyon dolarlık hacme ulaştı

Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) geçen yıl 101.6 trilyon yuan (15.67 trilyon $) olarak gerçekleştiğini duyurdu.







GSYİH'nın bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 72.447 yuan'a ulaşmasının beklendiği belirtildi.





Kişi başına düşen GSYİH arttı







Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun ayrıca Çin'in kişi başına düşen GSYİH'sının iki yıl üst üste 10.000 doları aştığını bildirdi.





2016-20 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Plan döneminde, Çin'in GSYİH'deki yıllık ortalama nominal artışı 12. Beş Yıllık Plan dönemindeki (2011-15) rakamdan 1 trilyon yuan daha yüksek gerçekleşerek, 6,5 trilyon yuan'a ulaştı.





Sheng'e göre, kırsal kesimdeki yaklaşık 55,75 milyon yoksul insan yoksulluktan kurtarıldı. Aynı zamanda ülke, yılda ortalama 11,15 milyon insanın yoksulluğun üstesinden geldiğini gördü.