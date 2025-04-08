Çin geri adım atmadı: ABD'den yüzde 104 vergi kararı





9 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

ABD ve Çin arasında ticari savaş kızışıyor. Beyaz Saray Sözcüsü, Çin’e yüzde 104’lük tarifenin 9 Nisan 2025 itibariyle geçerli olacağını açıkladı.ABD, Çin'e yönelik ticaret politikalarında Çin'in misilleme kararı sonrası hamlesini açıkladı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen belirli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu. Ek tarifelerin 9 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.ABD ve Çin arasında ticaret gerilimi yeniden alevlendi. Eski Başkan Donald Trump, Pekin’e vergi kararından vazgeçmesi yönünde çağrıda bulunsa da, Çin’in geri adım atmaması üzerine ABD yönetimi harekete geçti. Beyaz Saray, Çin menşeli ürünlere yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi getirdiğini ve kararın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.