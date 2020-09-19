Çin, güvenilmezlere ceza uygulayacak

Çin, güvenilmez kuruluş listesinde bulunan herhangi bir şirkete, ülkeye, gruba veya kişiye ticaret, yatırım ve vizelerin kısıtlanması dahil olmak üzere çeşitli cezalar uygulayacak.







Liste, Çin’in egemenliğine, ulusal güvenliğine, kalkınmasına ve ticari çıkarlarına tehdit veya potansiyel tehdit oluşturan kuruluşların adlarını içeriyor. Ticaret Bakanlığı, Cumartesi günü internet sitesinde yaptığı açıklamada, Çinli şirketlere, kuruluşlara veya bireylere karşı ayrımcılık yapan veya zarar verenlere yönelik yeni yönergeyi duyurdu.





Listede bulunanları cezalandırmaya yönelik yeni politikalar Cumartesi günü yürürlüğe girdi ve yatırım yasakları, çalışma ve oturma izinlerinin kısıtlanması ve bazı durumlarda para cezalarını içeriyor. Listedeki kuruluşlara, eylemlerini düzeltmeleri için süre verilebileceği , bu dönemde ceza uygulanmayacağı ve eylemlerinin olumsuz sonuçları ortadan kaldırılırsa listeden çıkarılabileceği açıklandı.





Çin, listeyi ilk olarak 2019 ortalarında ticaret savaşının zirvesinde hazırladığını duyurmuştu. Cumartesi günkü duyuru, ABD’nin Çin uygulamaları Tiktok ve WeChat üzerinden yapılan işlemlerin bir kısmını yasaklayacağını açıklamasının ardından yapıldı.