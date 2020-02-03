Çin hükümetinden yeni açıklama

Koronavirüs bulaşan vaka sayılarında son 24 saatte oldukça hızlı bir artış yaşandı. 17 bin 457 kesin tespit edilen vakanın bulunduğu hastalıkta şimdiye kadar ölenlerin sayısı 362 oldu. İşte virüsle ilgili son dakika haberleri ve hastalığa ilişkin detaylar…







TRABZON’DA CORONA VİRÜSÜ ALARMI





Van’dan aracı ile gelen Çinli turistin polis ekipleri tarafından durdurulmasının ardından bölgeye sağlık personelleri çağrıldı. Uzman ekip tarafından gerçekleştirilen kontrollerin ardından Çinli turistte koronavirüse rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.





SON 34 SAATTE 57 KİŞİ ÖLDÜ





Çin başta olmak üzere birçok bölgeye yayılan virüste son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı ise 57 kişi olarak açıklandı.