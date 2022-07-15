Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin için açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı /15 Temmuz 2022 20:38

Çin için açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı

Dünyanın yeni ekonomik süper güçlerinden birisi olarak adlandırına Çin için açıklanan büyüme rakamlarının beklentilerin altında kaldığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Çin, ikinci çeyrekte yüzde 0.4’lük GSYİH büyümesi sağladı. Çin’de yüzde 1’lik büyüme bekleniyordu. Çin, bir yıl öncesine göre ikinci çeyrekte yüzde 0.4’lük GSYİH büyümesi sağladı ve Çin ekonomisi kovid kontrollerinin etkisinden kurtulmaya çalışırken bu büyüme beklentileri karşılamadı.

Analistler, ikinci çeyrekte yüzde 1’lik bir büyüme tahmin ediyorlardı.

Hazirandaki sanayi üretimi de, bir önceki yıla göre yüzde 4.1 olan tahmine kıyasla yüzde 3.9 artarak beklentilerin altında kaldı.

Bununla birlikte, haziran ayında perakende satışlar, önceki düşüşten kurtularak ve önceki yıla göre büyüme olmayacağı beklentilerini aşarak yüzde 3.1 arttı. Önde gelen e-ticaret firmaları geçen ayın ortasında promosyonlu alışveriş festivali düzenledi.

Haziran ayında perakende satışlar, otomobil, kozmetik ve ilaç dahil olmak üzere birçok kategoride yapılan harcamalarla arttı. Ancak yemek, mobilya ve inşaat malzemelerinde düşüş gerçekleşti. Perakende satışlar içinde, fiziksel ürünlerin çevrim içi satışları, haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 8.3 artarken, önceki ayki yüzde 14’lük büyüme oranının altında kaldı.
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