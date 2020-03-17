Çin için kıyamet senaryosu

Yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc.'in son tahminlerine göre dünyanın büyüme motoru Çin'de ekonomideki daralma ocak-mart döneminde çift haneyi bulabilir.







Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırım verilerinin analistlerin medyan tahminlerinin çok daha altında açıklanmasından bir gün sonra Goldman ekonomistleri büyüme tahminlerini aşağı çekti.





2020 için reel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışı beklentisi yüzde 5,5'ten yüzde 3'e indirildi. İlk çeyrek tahmini ise yüzde 2,5 olarak açıklanmıştı.





YÜZDE 6 BÜYÜME ARTIK HAYAL





Hui Shan, Andrew Tilton ve Yu Song'un 17 Mart tarihli notunda yüzde 6 civarındaki yıllık büyüme oranlarının oldukça uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.





Notta, “Daha güçlü politika desteği yukarı yönlü riski artırabilir, ancak pandemi (uluslararası salgın) gelecek birkaç ayda küresel ölçekte kontrol altına alınmazsa toparlanma ertelenebilir.” tespitinde bulunuldu.





Koronavirüs depremi piyasaları yerle bir ediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde sıfıra yaklaştırmasına ve 700 milyar dolarlık tahvil almaya başlamasına rağmen çöküş sürüyor.





Yatırımcıların az sayıdaki sığınağından biri olan Çin hisseleri de mukavemetini kaybediyor.





ÇİN MERKEZ BANKASI'NIN DESTEĞİNE RAĞMEN DÜŞÜŞ BAŞLADI





Çin hisse senedi piyasası, New York'tan Milano'ya hisse senetlerinde sert düşüşlere sebep olan piyasa hareketlerine büyük ölçüde direnmişti. Merkez bankasının aldığı, piyasayı likiditeye boğan bir dizi önlem küresel çöküş karşısında kısmi bir tampon oluşturmuştu.







Çin Borsası dünyanın en büyük 20 hisse piyasası arasında ayı (satış dalgası) piyasasına girmeyen tek piyasa.





Bununla birlikte CSI 300 Endeksi 17 Mart Salı günü yüzde 2,9 düşerek, ay takvimine göre yeni yıl tatili sonrasında yeniden açıldığı 3 Şubat'ta görülen gün içi seviyenin altına geriledi.





Şanghay Bileşik Endeksi'nde 50 günlük dalgalanmalara ilişkin gösterge yaklaşık dört yılın zirvesine tırmandı. Kilit önemdeki bazı teknik göstergeler ise aşağı yönlü ivmenin kontrolü ele aldığının sinyalini veriyor.





Yatırımcılar Çin'de Komünist Parti hükümetinin tedbirlerinin piyasaları ve ekonomiyi desteklemek için yeterli olacağı inancıyla arka arkaya dört hafta hisse senetlerinde alım yaptı.





DÜNYA EKONOMİLERİNDE "RESESYON" ENDİŞESİ





Ancak Avrupa ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin virüs karşısında giderek daha fazla kırılgan hale gelmesiyle birlikte dünyanın geri kalanına ticaret ilişkileriyle bağlı olan Çin'in görünümü de parlak değil.





Küresel ekonomi on yıldan uzun bir süreden bu yana ilk kez resesyona (durgunluk) sürükleniyor olabilir.





Pekin'de Reality Institute of Advanced Finance kıdemli analisti Ge Shoujing, “Virüs tüm dünya ekonomilerinde bir resesyon zinciri başlatırsa Çin azalan talebi hissedecektir.” dedi.





BORSA İSTANBUL YİNE EKSİDE





16 Mart Pazartesi günü Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün borsalar yüzde 5 ila yüzde 12 arasında değişen oranlarda değer kaybetti.





Dün yüzde 8'e yakın değer kaybeden Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde kayıplar bugün de yüzde 3'ü aştı. Endeks Türkiye saati ile 11:45'te 85 bin puanın altına indi. Aynı dakikalarda dolar 6,45 TL, euro ise 7,14 TL oldu.