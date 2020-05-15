Samanyolu Haber /Gündem / Çin ile ABD arası yine gerildi : Çin ABD'nin olası yaptırımlarına cevap verecek /15 Mayıs 2020 09:20

Çin ile ABD arası yine gerildi : Çin ABD'nin olası yaptırımlarına cevap verecek

Çin medyası, ülke yönetiminin, ABD’nin koronavirüs suçlamalarından son derece rahatsız olduğunu ve olası yaptırımlara yanıt verme konusu üzerinde düşündüğünü belirtti.

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Global Times gazetesinin aktardığına göre, ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, ABD BaşkanI Donald Trump’a Çin’e yaptırım uygulama yetkisi veren tasarı Pekin tarafından kararlı bir şekilde protesto edildi. Çin yönetiminin, bu tasarı için “gerçekleri görmezden gelen proje” nitelendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Gazeteye konuşan Çinli analiz uzmanları, “Çin’in yanıtı sembolik olmayacak, onlar için acı verici karşı tedbirler alınacak” dedi.

Haberde, ABD’deki tasarının kabul edilmesi durumunda, Çin’in yanıt olarak en az 4 Kongre üyesini ve 2 örgütünü yaptırım listesine alacağı ifade edildi. ‘Kara listeye’ girebilecek isimler arasında, Çin’e ‘koronavirüs salgınını yayma’ suçlamasıyla dava açan Missouri Başsavcısı Eric Schmitt de yer alıyor.

GRAHAM TASARISI
ABD Senatosuna sunulan tasarı, Başkanı Trump’tan 60 gün içinde Çinli yetkililerin kendilerine yöneltilen soru ve incelemelere cevap verip vermediğine dair senatoya rapor sunması isteniyor. Ayrıca Hong Kong’da salgın sonrası tutuklanan tüm aktivistlerin serbest bırakılması talep ediliyor.
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