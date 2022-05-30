Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile Cezayir arasında 490 milyon dolarlık anlaşma /30 Mayıs 2022 20:46

Çin ile Cezayir arasında 490 milyon dolarlık anlaşma

Çin ile Cezayir yönetimleri arasında yeni bir anlaşma imzalandığı aktarıldı. Söz konusu anlaşmaya göre 490 milyon dolarlık bir petrol aramasının yapılması planlanıyor.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çinli petrol şirketi Sinopec Denizaşırı Petrol ve Doğalgaz Limited Şirketi (SOOGL) ile Cezayir'in petrol devi Sonatrach arasında Cumartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de 490 milyon ABD dolarlık bir anlaşma imzalandı.

Anlaşma başkentin yaklaşık 1.500 km güneydoğusundaki Zarzaitine sahasında petrol ve doğalgaz aramasını içeriyor.

İki şirket tarafından yapılan ortak basın açıklamasına göre, SOOGL ve Sonatrach yeni kuyuların açılması, mevcut kuyuların yenilenmesi, petrol tesislerinin onarılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili işbirliğinde bulunacak. Anlaşma kapsamında 95 milyon varil petrol üretilmesi bekleniyor.

İmza törenine katılan Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab, Sinopec'i Sonatrach'ın kilit önemdeki ortağı olarak niteledi.

Arkab, "Çinli ortağımız tecrübeye sahip... Daha fazla petrol ve doğalgaz aramak, keşfetmek ve sonucunda orta ve uzun vadede ulusal enerji güvenliğine ulaşmada (Cezayir'e yardım ederek) riskleri ve maliyetleri paylaşırken kazan-kazan temeline dayalı bir sözleşmede (Sonatrach ile) birlikte çalışmaya devam edecek" dedi.
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