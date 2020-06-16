Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile Hindistan arasında çatışma çıktı /16 Haziran 2020 23:12

Çin ile Hindistan arasında çatışma çıktı

Çin ile Hindistan arasındaki sınırda çıkan çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Hindistan ile Çin arasında bulunan tartışmalı sınır hattında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Hint asker sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca bu sayının daha da artabileceği kaydedildi.

Euronews Türkçe'den Mustafa Bağ'ın haberine göre Çin ve Hindistan arasındaki sınır hattında uzun süredir yaşanan gerginlikte dün gece kan döküldü. Gece saatlerinde iki ülke arasındaki tartışmalı bölgede askerler arasında çatışma çıktı. Hindistan ordusu sabah saatlerinde 3 olarak açıkladığı ölü sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada ağır yaralı durumda bulunan 17 askerin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel basın ise hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde yaşamını yitiren asker sayısının artmasının muhtemel olduğunu vurguladı. Haberde Çin tarafında da askeri kayıplar olduğu ancak kesin sayının tespit edilemediği ifade edildi.

Hindistan ordusundan daha önce yapılan açıklamada açıklamada Çin sınırında yaşanan çatışmada 3 Hint askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Hindistan basını, Galvan Vadisi'nde gece saatlerinde Çinli askerlerle yaşanan çatışmada hayatını kaybedenlerden birinin albay diğer ikisinin de asker olduklarını aktardı.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır hattında son günlerde sık sık gerilim yaşanıyor.

Ancak yaklaşık 3 bin 500 kilometre sınır hattına sahip iki ülke sınırında yaşanan çatışmalarda ilk kez üst düzey bir askeri personel yaşamını yitirdi.

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