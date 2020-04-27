Samanyolu Haber /Dünya / Çin ile ilgili emsal olabilecek hamle /27 Nisan 2020 23:34

Çin ile ilgili emsal olabilecek hamle

Koronavirüs'ün dünyaya yayılmasında Çin'in ihmali olduğu iddiası somut bir adıma zemin hazırlıyor. Nijerya'nın Koronavirüs nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesi için Çin'e 200 milyar dolarlık bir dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Nijerya, koronavirüs salgınının ülkede yol açtığı zararları kapatması için Çin’den 200 milyar dolar tazminat talep edileceğini duyurdu. Bu arada Kovid-19’la ilgili uluslararası soruşturma isteyen Avustralya ile Çin arasında gerilim tırmanıyor.

Nijeryalı savcılar Çin Halk Cumhuriyeti’ni dava ederek koronavirüs salgınının ülkede yol açtığı zararları kapatması için 200 milyar dolar tazminat talep edeceğini duyurdu.

Nijeryalı savcılar “Kovid-19’un yol açtığı can kayıpları, ekonomik sıkışıklık, travma, sosyal oryantasyon bozukluğu, ruh sağlığında yaşanan zorluklar ve günlük hayattaki aksaklıklar için” bu tazminatı talep edeceklerini söyledi.

Başsavcı Prof. Epiphany Azinge, “Hukuk konusunda uzman olan bilirkişiler iki aşamalı bir plan hazırladı: Öncelikle Nijerya Yüksek Mahkemesi’ne gidip hükümete uluslararası adım atma hakkı tanımak, ardından da Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na giderek devlet olarak adım atmak” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Azinge, şu an İngiltere’nin başkenti Londra’daki İngiliz Devletler Topluluğu Tahkim Kurulu’nun Nijerya ve Afrika’yı temsil eden üyesi.

ÇİN’DEN ULUSLARARASI SORUŞTURMA İSTEYEN AVUSTRALYA’YA TEHDİT

Çin’in Canberra Büyükelçisi Cheng Jingye, Avustralya’nın ABD ile birlikte koronavirüsün yayılması ile ilgili soruşturma çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Jingye, böyle bir isteğin boykota yol açabileceğini belirtip Avustralya’yı üstü kapalı tehdit etti. Büyükelçi Jingye, Çinli turistlerin Avustralya’ya seyahat etmeden önce başka alternatifleri düşünebileceğini söyledi.

AVUSTRALYA’DAN ÇİN’E ‘EKONOMİK BASKI’ UYARISI
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Avustralya’nın Çin’in koronavirüs yanıtına yönelik uluslararası bir soruşturma başlatılması girişimleri karşısında Pekin’in ekonomik baskı uygulama girişiminde bulunmaması uyarısı yaptı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile ilgili uluslararası soruşturma talep etmişti.
 
Avustralya, geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm üyelerine koronavirüsün çıkışı ve yayılması konusunda uluslararası bir soruşturma başlatılması için çağrı yapmıştı. Avustralya bu konudaki lobi faaliyetlerini sürdürüyor.
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