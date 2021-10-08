Çin’in açıkladığı yeni ekonomik politika dünyayı nasıl etkileyebilir?

Çin, ekonomik gelişiminin bu aşamasında, artan gelir adaletsizliğini azaltmaya dair politikalar izleyeceğini açıkladı. Fakat bu adımı eleştirenler, iş dünyası ve toplum üzerindeki kontrolün artacağını söylüyor.

Bu "ortak refah" hamlesi ülke içine yönelik olsa da dünyanın geri kalanını da derinden etkileme ihtimali taşıyor.

Bunun en görünür sonuçlarından biri, Çin'deki şirketlerin odağını iç pazarın ihtiyaçlarına yöneltmek.

Son yıllarda küresel kârı artan teknoloji devi Alibaba, Çin'deki ortak refah girişimlerine 15,5 milyar dolar ayırma sözü verdi ve patronu Daniel Zhang'ın tabiyle buna odaklanacak bir görev gücü kurdu.

Şirket Çin'in ekonomik ilerleyişinden fayda gördüklerini söyledi ve "Toplum ve ekonomi iyi durumda olursa Alibaba da iyi olur" açıklamasında bulundu.

Çinli şirketler Çin Komünist Partisi'nin kurallarını kabul ettiklerini göstermekte istekli gözüküyor.





Fakat konuştuğum büyük bir Çinli şirketin yöneticisi, Şi Jinping'in yeni vizyonu duyurulduğunda daha fazla şirketin bunu desteklediğini açıklaması için yapılan baskı karşısında "biraz şok olduklarını" söyledi:





"Ama sonra bu fikre alıştık. Mesele zenginleri soymak değil, toplumu yeniden yapılandırıp bir orta sınıf yaratmak.





"Sonuçta biz de tüketime bağlı bir işletmeyiz, bu yüzden bizim de işimize gelir."





Lüks tüketim zarar görebilir

Ortak refah büyümekte olan Çin orta sınıfına odaklanmak anlamına gelecekse bu durum, bu gruba hizmet satan küresel şirketlerin işine yarayabilir.





BBC'ye konuşan Avrupa Birliği'nin Çin Ticaret Odası Başkanı Joerg Wuttke "Gençlerin istihdam edilmesine odaklanılması iyi bir şey" diyor ve ekliyor:





"Ülkelerinde bir süredir yavaşlamakta olan sosyal hareketliliğin bir parçası olarak hissederlerse bu bizim için de iyi olur.





"Çünkü orta sınıfın büyüdüğü yerde daha fazla fırsat vardır."







