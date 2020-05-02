Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin’in uygulamasında casusluk şüphesi! Orduda yasaklandı /02 Mayıs 2020 10:40

Çin’in uygulamasında casusluk şüphesi! Orduda yasaklandı

Alman ordusu, Çin merkezli sosyal medya uygulaması olan TikTok'u kullanmama kararı aldı. Tüm bilgisayar ve telefonlardan silinecek olan uygulamanın yasaklanma sebebi ise siber casusluk olarak açıklandı.

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Şu anda TikTok uygulaması bir çok online mağazada indirilmeye devam ediliyor ancak Almanya ordusu tarafından siber casuslukla suçlanan uygulamanın orduda görevli olanların cihazlarından hızla silineceği açıklandı.

Bir süre önce Alman Hava Kuvvetleri ve ordunun başka birimleri TikTok'la ilgili videolar paylaşmış ve tartışmalara neden olmuştu.

CASUSLUK ŞÜPHESİ VAR

Bir süre önce Alman Anayasayı Koruma Dairesi, bunun casuslukta kullanılabileceği ve “Verileri koruma kanununa aykırı” uygulama olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

ABD ise, TikTok uygulamasının “siber tehdit” olduğunu açıklamış, casusluk faaliyetinde kullanılabileceği gerekçesiyle, tüm orduya kullanmama ve silme emri vermişti.

Alman Veri Koruma Uzmanı Ulrich Kelber, “Bizim demokrasimize ve kurallarımıza uymayan, reddeden bir toplumun, buradaki bilgilerimize erişmesi kabul edilemez“ demişti.

Tik Tok'da bir çok paylaşım yapan Alman ordusunun, artık yeni paylaşımlar için başka bir sosya medya uygulaması bulması gerekiyor.
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