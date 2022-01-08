Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin’in yapay güneşinden yeni rekor: 70 milyon derecede 17 dakika boyunca çalıştı /08 Ocak 2022 19:02

Çin’in yapay güneşinden yeni rekor: 70 milyon derecede 17 dakika boyunca çalıştı

Çin'in Hefei kentinde yer alan ve 'yapay güneş' olarak anılan nükleer füzyon reaktörü, 70 milyon derecede 17 dakikadan fazla çalıştıktan sonra yeni bir dünya rekoru kırdı. Uzmanlar, durumun dünyanın temiz bir gelecek arayışında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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Çin devlet medyası Xinhua’nın bildirdiğine göre ülkenin Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de  yer alan nükleer füzyon reaktörü yeni bir rekor kırdı. 

Xinhua, nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Superconducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede bin 56 saniye (17 dakika, 36 saniye) boyunca çalıştığını bildirdi.

Yeni rekor, EAST'in Mayıs ayında 120 milyon santigrat derecelik  plazma sıcaklığında 101 saniye boyunca çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaşmasından sonra geldi.

GÜNEŞ'İN 10 KATI SICAKLIĞINA ULAŞMIŞTI
Bununla birlikte, EAST Mayıs'taki deney sırasında 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat derecelik bir tepe sıcaklığına ulaşmıştı. Bu onun Güneş’ten 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabildiği anlamına geliyor.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, “Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor” dedi.
TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Ayrıca EAST,  yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş’e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için “yapay güneş” olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için “nihai enerji” olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.
ÇİN'iN ÜÇ TANE "YAPAY GÜNEŞ"İ VAR
Diğer taraftan EAST, Çin'de faaliyet gösteren üç büyük nükleer füzyon tesisi arasında yer alıyor. Ülkede, geçen Aralık ayında devreye alınan HL-2M tokamak füzyon reaktörü, Çin'in güneybatısındaki Chengdu'da, üçüncüsü ise Wuhan şehrinde bulunuyor.
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