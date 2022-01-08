Çin’in yapay güneşinden yeni rekor: 70 milyon derecede 17 dakika boyunca çalıştı

Xinhua, nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi Experimental Advanced Superconducting Tokamak'ın (EAST) 70 milyon santigrat derecede bin 56 saniye (17 dakika, 36 saniye) boyunca çalıştığını bildirdi.



Yeni rekor, EAST'in Mayıs ayında 120 milyon santigrat derecelik plazma sıcaklığında 101 saniye boyunca çalışarak başka bir dönüm noktasına ulaşmasından sonra geldi.



GÜNEŞ'İN 10 KATI SICAKLIĞINA ULAŞMIŞTI

Bununla birlikte, EAST Mayıs'taki deney sırasında 20 saniye boyunca 160 milyon santigrat derecelik bir tepe sıcaklığına ulaşmıştı. Bu onun Güneş’ten 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşabildiği anlamına geliyor.





Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü'nde araştırmacı olan Gong Xianzu, “Farklı aşamalardaki hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Son operasyon, bir füzyon reaktörünün çalıştırılmasına yönelik sağlam bir bilimsel ve deneysel temel oluşturuyor” dedi.



TEMİZ BİR GELECEK İÇİN DÖNÜM NOKTASI Ayrıca EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları kullanan gerçek Güneş’e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu taklit ettiği için “yapay güneş” olarak adlandırılıyor. Füzyon enerjisi, karbon emisyonlarının nötrlendiği bir gelecek için “nihai enerji” olarak kabul ediliyor. Çünkü hidrojen ve döteryum gazları dünyada bol miktarda bulunuyor ve minimum atık üretiyor.