Çin kapattı, halk kaydetti

Çin'in Çengdu şehrinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konsolosluğunda ABD bayrağı indirildi. Pekin, diplomatik temsilciliğin yerel saat ile sabah 10:00'da resmi olarak kapatıldığını bildirdi.







Pekin, Donald Trump hükûmetinin Houston şehrindeki Çin konsolosluğunu kapatmasına cevap olarak ABD'nin Çengdu'daki temsilciliğini kapatma kararı vermişti.





Çengud'da polis saat 10:24 sularında boşlatılmış konsolosluğun etrafını sardı ve dört koruma kıyafetli kolluk kuvveti mensubu içeri girdi.





Bu esnada konsolosluğun etrafında çok sayıda Çinli toplandı ve gelişmeleri cep telefonları ve kameralarla kaydetti.





ABD KONSOLOSLUĞU KAPATILDI





Çin Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, "Çinli yetkililer girdi ve kontrolü eline aldı." ifadelerini kullandı.





Pekin, temsilciliğin ne zaman kapatılacağıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı, ancak cumartesi günü binadan sicillerin sökülmesine başlanmıştı





Pekin-Washington hattındaki gerilim, ABD'nin Çin'in Houston'daki konsolosluğunu bir "casusluk merkezi" gerekçesiyle kapatacağını duyurmasının ardından tırmandı.





T24'ün haberine göre verilen 72 saatlik sürenin dolmasının akabinde ABD kolluk kuvvetleri cuma günü konsolosluğun bulunduğu merkeze girmişti.