Çin kapıları açtı: Rus vatandaşlarına vizeleri kaldırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Go Ciakun, düzenlediği basın toplantısında, bu kararın Rus vatandaşlarının Çin’e turizm, iş, gezi, akraba ziyareti veya kültürel değişim programları kapsamında seyahat etmelerini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.





Rusya-Çin İlişkilerinde Yeni Bir Adım





Bu karar, Çin ve Rusya arasındaki ilişkilerin derinleştiği bir dönemde geldi. İki ülke, 2023 yılından bu yana grup turları kapsamında vizesiz seyahat uygulamasına yeniden başlamıştı. Ancak bireysel seyahatler için vize zorunluluğu devam ediyordu. Pandemi döneminde kesintiye uğrayan turizm akışı, son yıllarda yeniden canlanmaya başladı. 2024 yılında Çin’den Rusya’ya yapılan seyahat sayısı, bir önceki yıla göre iki kat artarak neredeyse 1,7 milyonu buldu. Bu rakam, 2019 yılındaki rekor seviye olan 2,2 milyon seyahate yaklaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılı sonunda iki ülke arasındaki karşılıklı turizm trafiğinin 2,5 kat arttığını ve 2,8 milyon kişiye ulaştığını açıklamıştı.





Vizesiz Seyahat Süresinde Uzama





Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharoa, geçtiğimiz yıl ekim ayında, Rus vatandaşlarının Çin’de vizesiz kalış süresinin 14 günden 21 güne çıkarılması konusunun görüşüldüğünü belirtmişti. Ancak bugüne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bununla birlikte, Çin yetkilileri, geçen yıl aralık ayında Rus vatandaşları ve bazı diğer ülkelerin vatandaşları için transit seyahatlerde vizesiz kalış süresini 10 güne çıkarmıştı.





Çin’in Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat kararı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son buluşmasının ardından geldi. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurguladı. Putin, 3 Eylül’de Pekin’de düzenlenecek olan İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü şerefine gerçekleştirilecek askeri geçitte yer alacak. Putin’in Çin’e dört günlük resmi ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğun pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Rus Vatandaşları İçin Yeni Fırsatlar





Bu yeni düzenleme, Rusya’dan Çin’e seyahat etmek isteyen bireysel turistler, iş insanları ve akraba ziyaretinde bulunmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Vizesiz seyahat imkânı, iki ülke arasındaki turizm ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca, Çin’in bu adımı, Rusya’nın uluslararası arenada karşılaştığı seyahat kısıtlamalarına karşı önemli bir alternatif sunuyor.