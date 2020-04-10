Samanyolu Haber /Dünya / Çin köpek eti yemeyi yasaklayacak /10 Nisan 2020 13:24

Çin köpek eti yemeyi yasaklayacak

Çin Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan taslak "Et için yetiştirilen hayvanlar" listesinde köpeklerin yasaklı olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Çin hükûmeti ülkede köpek eti yenmesinin yasaklanacağının sinyalini verdi.

Çin Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta "Et için yetiştirilen hayvanlar" listesinde köpeklerin "yasaklılar" başlığı altında gösterildiği belirtildi. 

Bakanlık, karara gerekçe olarak "medeniyetin gelişmesini", "hayvan haklarına dair endişeleri" ve "hayvanlardan insanlara hastalık geçişini önleme çabalarını" gösterdi.

Taslak listede köpekler "besi hayvan" olarak değil, "evcil hayvan" olarak yer aldı.

Şenzen, Çin'de köpek ve kedi eti tüketimini yasaklayan ilk şehir oldu.

The Guardian'a konuşan Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'ın uluslararası direktörü Paul Littlefair, "İlk defa bir bakanlık köpeklerin yiyecek olmayacağının sinyalini veriyor. Bu diğer yerel yönetimlere Şenzen'i takip etme kapısını açıyor." dedi.

Taslak liste resmileşene kadar, karar geçerli olmayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin köpek eti yemeyi yasaklayacak Sonraki Haber >>

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Corona Virüsü böyle yayılıyor!

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:35