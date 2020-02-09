Samanyolu Haber /Dünya / Çin koronavirüsün yeni adını açıkladı /09 Şubat 2020 15:15

Çin koronavirüsün yeni adını açıkladı

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıktığı belritilen ve yayılma eğilimi devam eden koronavirüs için Çin cephesinden yeni bir isim açıklaması geldi.

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Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi. Yeni tip koronavirüse 'yeni koronavirüs zatürresi' adı verildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 37 bin 198 oldu. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüse geçici bir isim verildi.

Virüsün yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyuruldu.
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