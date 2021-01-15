Çin, Korona'ya rağmen rekor kırdı

Çin'in ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 2,6 trilyon dolara yükseldi.







Çin Gümrük Genel İdaresi sözcüsü Li Kuiwen, "Yurtiçi ve yurtdışında çetin ve karmaşık bir durumun yanı sıra Koronavirüs salgınının şiddetli etkisiyle karşı karşıya kalan dış ticaret performansımız beklentileri aştı." dedi.





İthalatta ise aynı dönemde yüzde 1,1 azalma kaydedildi ve toplam hacim yaklaşık 2,4 trilyon dolar seviyesinde oldu





Gümrük İdaresi sözcüsü Li, "Çin, emtia ticaretinde pozitif büyüme kaydeden tek büyük ekonomiydi." ifadelerini kullandı.





ABD'YE İHRACAT YÜZDE 7,9 ARTTI





Çin, Trump yönetiminin getirdiği ek vergi uygulamalarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptığı ihracatı 2019 yılına göre yüzde 7,9 arttırdı ve toplam 45,2 milyar dolara ulaştı.





Çin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, Covid-19 salgını sebebiyle duran seyahatler ve getirilen kısıtlamalara rağmen yüzde 6,7 artarak 39,1 milyar dolara çıktı.