Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin, Korona'ya rağmen rekor kırdı /15 Ocak 2021 10:22

Çin, Korona'ya rağmen rekor kırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile devam eden ticaret savaşına rağmen 2020 yılında ticaret fazlasını 535 milyar dolara çıkardı.

SHABER3.COM

Çin'in ihracatı 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 2,6 trilyon dolara yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi sözcüsü Li Kuiwen, "Yurtiçi ve yurtdışında çetin ve karmaşık bir durumun yanı sıra Koronavirüs salgınının şiddetli etkisiyle karşı karşıya kalan dış ticaret performansımız beklentileri aştı." dedi.

İthalatta ise aynı dönemde yüzde 1,1 azalma kaydedildi ve toplam hacim yaklaşık 2,4 trilyon dolar seviyesinde oldu

Gümrük İdaresi sözcüsü Li, "Çin, emtia ticaretinde pozitif büyüme kaydeden tek büyük ekonomiydi." ifadelerini kullandı.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 7,9 ARTTI

Çin, Trump yönetiminin getirdiği ek vergi uygulamalarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptığı ihracatı 2019 yılına göre yüzde 7,9 arttırdı ve toplam 45,2 milyar dolara ulaştı.

Çin'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı, Covid-19 salgını sebebiyle duran seyahatler ve getirilen kısıtlamalara rağmen yüzde 6,7 artarak 39,1 milyar dolara çıktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin, Korona'ya rağmen rekor kırdı Sonraki Haber >>

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:15:11