Çin kripto madenciliğe savaş açtı

Enerji şirketlerine kripto para madenciliği yapan şirketlere elektrik tedarikini durdurması istenen duyuruda yerel yönetimlerin şüpheli kripto madencilerini "dip tarama" stiliyle bularak kapatması ve "tamamen temizlik yapması" emredildi.







Euronews'in haberine göre geçtiğimiz aylarda seyrek nüfuslu ancak kömür ya da hidroenerji açısından zengin İç Moğolistan ve Quinhai eyaletlerinde de bütün kripto para madenlerinin kapatılması emredilmiş, vatandaşlar yasadışı madencileri ihbar etmeye teşvik edilmişti.





Siçuan ülkede en yoğun kripto para madenciliğin yapıldığı ikinci bölge







AFP haber ajansına konuşan eski kripto para madencisi son günlerde istendiği şekilde her şeyi kapatmak durumunda kaldıklarını belirtti ve çalışma gruplarının, operasyonların durdurulup makinaların kaldırıldığını kontrole geldiklerini sözlerine ekledi.





Çin'in Global Times gazetesi böylelikle bölgedeki Bitcoin madencilik kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasının kapatıldığını kaydetti.





Devasa miktarda enerji gerektiren kripto madenciliği için ucuz ve bol hidro enerji kaynakları nedeniyle tercih edilen dağlık Siçuan eyaleti birçok kripto para madenine ev sahipliği yapıyordu.





Cambridge Elektrik Tüketim Endeksi'ne göre Siçuan ülkede kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı ikinci bölge durumunda.





Ülkenin üç en yetkili finans kurumu geçtiğimiz ay kripto para hizmetlerinin durdurulduğunu açıklamış, ardından büyük değer kaybeden Bitcoin, kripto para tüccarları tarafından yapılabilecek riskli spekülasyonlar konusunda uyarıda bulunmuştu.





Ülkedeki Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlere karşı finans teknolojileri alanında kapsamlı engellemeler başlatan Çin yönetimi bu şirketlere karşı tekelci uygulamalar suçlamasıyla büyük cezalar kesmişti.



