Şi, askeri yetkililerin de hazır bulunduğu ve Çin'in en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının oturum aralarında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeledeki performansından ötürü orduya teşekkür etti.







Euronews'te yer alan habere göre salgının kontrol edilmesi faaliyetlerinin artık normale döndüğünü belirten Çinli lider, orduya hitaben, "Eğitime ve savaşa hazırlanmanın yollarını keşfetmek, araştırmak gerekiyor çünkü salgını kontrol altına alma çabaları normale döndü." dedi





Ayrıca Şi, "Saldırı, muharebe hazırlıklarını hızlandırmak, fiili askeri eğitimi esnek bir şekilde yürütmek ve ordumuzun görevlerini yerine getirme kabiliyetini geliştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.





Çin liderinin askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme, Pekin'in yıllık savunma bütçesinde yüzde 6,6 oranında bir artış yapıldığını duyurmasından hemen sonraya denk geldi.





South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ülkesinin Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı iktidar partisinden kaynaklanan 'yüksek güvenlik tehditleriyle' karşı karşıya olduğunu öne sürdü.