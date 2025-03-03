Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin, Mars'ta eski bir okyanus keşfetti /03 Mart 2025 09:47

Çin, Mars'ta eski bir okyanus keşfetti

Çin'in Zhurong uzay aracı, Mars'ta büyüleyici bir keşifte bulundu: Eski devasa bir okyanusun kanıtları. Bu keşif, Mars'ın bir zamanlar büyük su kütleleri barındırdığına ve bu nedenle yaşama elverişli olabileceğine dair "şimdiye kadarki en net kanıtı" sundu.

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Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Benjamin Cardenas, Mars'ta antik plajlar ve nehir deltaları gibi görünen yerler bulduklarını belirtti. Kaliforniya Üniversitesi'nden Michael Manga ise Mars'ın büyük okyanuslara ev sahipliği yaptığını ve bunların potansiyel olarak yaşama elverişli ortamlar olduğunu söyledi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Zhurong gezgini, Mars'ın Utopia Planitia olarak adlandırılan devasa çarpma havzasını araştırarak su veya buz belirtileri arıyor. Uzay aracının yeraltı radarı, gezegenin yüzeyinin altına bakarak kaya oluşumlarını ve tortul birikintilerini tespit etmesini sağlıyor. Cardenas ve meslektaşları, Dünya'nın sahillerine çok benzeyen, aşağı doğru eğimli "kıyı birikintileri" keşfetti. Bu bulgular, Mars'ın kuzey yarımküresi ve kuzey kutbunun bir zamanlar büyük bir okyanusla kaplı olduğu hipotezini destekliyor.
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