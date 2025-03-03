Çin, Mars'ta eski bir okyanus keşfetti

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Benjamin Cardenas, Mars'ta antik plajlar ve nehir deltaları gibi görünen yerler bulduklarını belirtti. Kaliforniya Üniversitesi'nden Michael Manga ise Mars'ın büyük okyanuslara ev sahipliği yaptığını ve bunların potansiyel olarak yaşama elverişli ortamlar olduğunu söyledi.



Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Zhurong gezgini, Mars'ın Utopia Planitia olarak adlandırılan devasa çarpma havzasını araştırarak su veya buz belirtileri arıyor. Uzay aracının yeraltı radarı, gezegenin yüzeyinin altına bakarak kaya oluşumlarını ve tortul birikintilerini tespit etmesini sağlıyor. Cardenas ve meslektaşları, Dünya'nın sahillerine çok benzeyen, aşağı doğru eğimli "kıyı birikintileri" keşfetti. Bu bulgular, Mars'ın kuzey yarımküresi ve kuzey kutbunun bir zamanlar büyük bir okyanusla kaplı olduğu hipotezini destekliyor.