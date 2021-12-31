Çin medyasından dikkat çeken analiz: Cumhurbaşkanı’nın büyük kumarı

Çin merkezli CGTN’nin internet sitesinde yer alan analizde Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybına dikkat çekildi.





Türkiye ile ilgili verilerin yer aldığı özel bölümde, “Türkiye: Cumhurbaşkanı’nın büyük kumarı” başlığı kullanıldı.





1 Ocak 2021'de bir doların, 7,4 Türk lirasına eş değer olduğu vurgulanan haberde, TL'nin yıl sonuna bir hafta kala, aralık ayında dolar karşısında 18'in üzerinde rekor düşük seviyelere ulaştıktan sonra oran 12.06 olduğu belirtildi.





Ekonomi uzmanlarının, yüksek enflasyon karşısında faiz oranlarını yükseltmek yerine düşürmesi nedeniyle Erdoğan'ı eleştirmesine dikkat çekilen yazıda, Erdoğan'ın, faiz indiriminin fiyatların artmasıyla mücadele edeceğini ve istihdam yaratacağını öngördüğü kaydedildi.





Haberde, "Aralık ayında iki günlük zirvede Afrikalı liderler İstanbul’da bir araya geldi ve bu adım Türkiye’nin müttefik kazanması dikkat çekici bir adımdı ve ülkenin insansız hava aracı dalgaları Etiyopya gibi birçok bölgede gündem oldu" ifadeleri kullanıldı.





Analizde son olarak şunlar kaydedildi:





"Erdoğan aynı zamanda, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinde hassas bir denge kurmaya devam ediyor. Ancak kısa vadede, cumhurbaşkanının 2023'teki seçimlerden önce ülkenin 2022'de ekonomik sağlığa dönmesine ihtiyacı var."