Samanyolu Haber /Gündem / Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı /06 Ekim 2021 11:46

Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı

Çin'in Global Times gazetesi, Tayvan ile Pekin arasında gerilimin yükselmesinin ardından 'Üçüncü Dünya Savaşı'nın her an tetiklenebileceği' uyarısını yaptı.

SHABER3.COM


Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Tayvan arasındaki gerilim yükselirken Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.

Çin merkezli Global Times gazetesinde yer alan makalede, ABD ile Tayvan arasındaki itilafın son derece 'cüretkar' olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmadığı ve tarafları karşı karşıya gelmenin eşiğine getirdiği belirtildi.

Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğu vurgulanan makalede, Tayvan'a 'ateşle oynamama' uyarısı yapıldı.
Hafta başında ait 52 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirilmişti.

Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, konuya ilişkin Twitter üzerinden, 'Tayvan'ın ayrılıkçı yetkililerinin düşmesinin an meselesi' olduğunu ve uçakların gönderilmesinin, 1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak için yapılan 'askeri geçit töreni' olarak nitelendirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir'... Sonraki Haber >>

Övmek isterken yarıda kesti...

Övmek isterken yarıda kesti...

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Brezilya'da futbolcu hakemi öldüresiye dövdü

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Saadet'ten Erdoğan'a 'market' göndermeli kitap reklamı

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:54:50