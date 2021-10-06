Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı her an tetiklenebilir' uyarısı





Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Tayvan arasındaki gerilim yükselirken Çin medyasından 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısı geldi.





Çin merkezli Global Times gazetesinde yer alan makalede, ABD ile Tayvan arasındaki itilafın son derece 'cüretkar' olduğu, bu durumun herhangi bir manevraya yer bırakmadığı ve tarafları karşı karşıya gelmenin eşiğine getirdiği belirtildi.





Çin halkının, Tayvan'ı destekleyen ABD ile topyekûn bir savaşı desteklemeye hazır olduğu vurgulanan makalede, Tayvan'a 'ateşle oynamama' uyarısı yapıldı.

Hafta başında ait 52 savaş uçağının, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirilmişti.





Global Times Genel Yayın Yönetmeni Hu Xijin, konuya ilişkin Twitter üzerinden, 'Tayvan'ın ayrılıkçı yetkililerinin düşmesinin an meselesi' olduğunu ve uçakların gönderilmesinin, 1 Ekim'de Çin'in Ulusal Günü'nü kutlamak için yapılan 'askeri geçit töreni' olarak nitelendirmişti.