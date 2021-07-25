Çin memnun: Dünyanın almadığı aşıda en büyük müşteri Türkiye oldu

Çin, koronavirüs salgını için geliştirdiği ve yüzde 50 etkinlik oranı olduğu belirlenen Sinovac aşısından 200 ülkeye 600 milyon doz satıldığını duyurdu. Sinovac aşısının en büyük alıcısı ise 100 milyon doz ile Türkiye oldu.







200 ÜLKEYE 600 MİLYON DOZ AŞI SATILDI





Çin Ticaret Bakanlığı, 200’den fazla ülke ve bölgeye 600 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı sattıklarını açıkladı. Çin Uluslararası Radyosu haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Li Xingqian, aşı desteği verilen ülke ve bölgelere 300 milyardan fazla maske, 3,7 milyar koruyucu kıyafet ve 4,8 milyar test kiti sağlandığını söyledi. Çin ayrıca vatandaşlarına 1 milyar 507 milyon 605 bin doz Kovid-19 aşısı uyguladı.





EN BÜYÜK ALICI TÜRKİYE





Çin’den Sinovac aşısı satına alan ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Türkiye, Çin ile 100 milyon doz için anlaşma yaptı. Türkiye 100 milyon doz Sinovac’ın yanı sıra 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik aşısı almak için anlaşma imzalamış durumda. Çin aşısı Sinovac’ın en büyük alıcıları arasında Endonezya, Brezilya, Malezya, Kolombiya ve Uruguay geliyor.



