Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz karar /15 Ağustos 2022 22:40

Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz karar

Çin’de temmuz göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken merkez bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirdiği belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Çin’de temmuz göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken merkez bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirdi.

Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine bir yıl vadeli ‘orta vadeli kredi kolaylığı’ faiz oranını 10 baz puan indirerek 2,85’den yüzde 2,75’e çekti.

Merkez bankası bu mekanizmayla piyasaya 400 milyar yuan (yaklaşık 59,34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.

Banka, ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2,1’den yüzde 2’ye düşürdü. Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.
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