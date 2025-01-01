Samanyolu Haber /Dünya / Çin meydan okudu: Tayvan ile birleşmeyi kimse durduramaz /01 Ocak 2025 11:33

Çin meydan okudu: Tayvan ile birleşmeyi kimse durduramaz

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni yıl konuşmasında Tayvan ile birleşmeyi “kimsenin durduramayacağını” söyledi.

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Pekin, kendi kendini yöneten adayı topraklarının bir parçası olarak iddia ediyor. Adayı askeri hamlelerle taciz eden Çin, Tayvan’ı kontrol altına almak için güç kullanmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çin son yıllarda ada üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı ve Başkan Lai Ching-te’nin Mayıs ayında iktidara gelmesinden bu yana üç kez büyük askeri tatbikat düzenledi.

Xi devlet medyasında yayınlanan konuşmasında, “Tayvan Boğazının her iki yakasındaki Çinliler tek bir ailedir. Hiç kimse kan bağımızı koparamaz ve hiç kimse anavatanın yeniden birleşmesi yönündeki tarihi eğilimi durduramaz,” dedi.
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