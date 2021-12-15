Çin modelinin fikir babası belli oldu: Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar

AKP Hükumeti 2013 yılından itibaren siyasi olarak Avrupa Birliği’nden uzaklaşarak Rusya, Çin ve İran bloğuna kaydı. 2017 referandumuyla AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tüm yetkiler verilince yönetim şekli olarak bu üç ülke modeline geçildi. Sırada ise ekonomik olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Şangay İşbirliği Örgütü’ne katılım kaldı.
ŞANGAY BEŞLİSİ İÇİN EKONOMİK MODEL
Doğu Perinçek’in fikir babalığını yaptığı Çin modeli ekonomik sistem için raporlar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki ekonomi danışmanları tarafından hazırlanan raporun temel amacı şöyle özetlendi: “Yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evrilerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” olarak tanımlandı. Maliye politikasına yönelik olarak ise bir hedef konularak, “Dolaylı vergilerin azaldığı, doğrudan vergilerin arttığı çağdaş bir bütçe anlayışına geçmeyi hedefliyoruz” denildi.
DOLAR 4 LİRAYKEN ‘KORKMAYIN DÜŞECEK’ DİYEN DANIŞMAN
Perinçek’in mucidi olduğu Erdoğan’ın da denemesini yaptığı ekonomik modelle zenginlerin daha da zengin yoksulların daha da yoksul olacağı üstü kapalı olarak anlatılıyor. Saray’ın raporunu Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanı Cemil Ertem sundu. 2018 yılında dolar 4 liraya çıkınca ‘düşecek’ açıklaması yapan Ertem, şimdi de yüksek kuru savunmak zorunda kaldı. Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre “Yeni Ekonomik Model Gerekçeleri –Getirileri” başlıklı rapor 2002 yılından bu yana uygulanan AKP ekonomi politikalarının sonuç vermediği eleştirisinde bulunuyor.
IMF REÇETESİNDEN VAZGEÇECEĞİZ
AKP’nin yıllardır uyguladığı serbest kur politikasını ‘tipik IMF reçetesi’ olarak niteleyen rapor, yüksek faiz-düşük kur uygulamasının, bütçede sıkılaşma, yatırımların durma ve ücret artışlarının kesilmesine neden olduğu vurgulandı. Bu nedenler vergilerin arttığını ve ücretlerin düştüğü öne sürüldü. Raporda “Dış borca, sıcak paraya dayalı bir dış ticaret rejimi ile yüksek faizin sonucu olan yüksek borç, sıcak para ve ithalata dayalı büyüme modeli” uygulanmayacağı vurgulandı.
TARIMDA KENDİNE YETEN ÜLKE HAYALİ
Doğu Perinçek’in “Turgut Özal ile başlayan Demirel ve Çiller ile devam eden AKP Hükumetlerinin son 20 yıldır uyguladığı 40 yıllık ekonomi bitti” diyerek devreye soktuğu sistemin reform hedefleri çok soyut kalıyor. Yeni ekonomik model raporunda yer alan hedefler şöyle: “Sağlıklı işleyen, mali derinliği ve çeşitliliği esas alan bir finansal yapı. Banka sistemimizin sermaye ve aktif kalitesini yukarı çekmek. Reel sektörü banka sistemi dışında da finanse edecek çağdaş finansal yapıları hızla oluşturmak. Tarımda kendine yeterli, tarladan sofraya arz zincirini ve fiyatlamasını en sağlıklı şekilde sağlayarak gıda enflasyonunu gündemden kaldırmak.” Gübre ve tohum fiyatlarına yetişemediği için tarlasını ekmeyen çiftçilerin nasıl destekleneceğinden hiç bahsedilmiyor.
KREDİLERLE YAŞAYAN HALK
AKP’nin Çin modelinde halkın zamlar altında ezilmesini önlemek için atılacak tek bir adım yer almıyor. Halkın çektiği kredileri geri ödemeye devam ettiğine dikkat çekilerek yeni krediler verileceğine işaret ediliyor. Asgari ücretli, emekli, esnaf ve çiftçinin kredi dönüşlerinin sorun teşkil etmediğine vurgu yapılarak, “Bankacılık ticari kredilerle büyüyor. Konut kredileri sistem tehdidi oluşturmuyor. Yüzde 5 büyüme için yüzde 15’lik bir kredi genişlemesi gerekiyor. Bu senaryoda bile bankaların sermaye yeterlilik oranları korunuyor” denildi.
Erdoğan’ın akıl hocası Perinçek’in işaret ettiği Şefik Çalışkan ve danışmanların hazırladığı yeni modelde, zenginler paradan para kazanmaya devam edecek. Fakirler ise zamlar altında ezilecek.
‘DOĞU PERİNÇEK KAZANDI ARKADAŞLAR’
Gazeteci Nevşin Mengü de yeni ekonomi modeliyle ilgili FOX TV yayınında, “İşin siyasal boyutu da var. Parti devleti son derece baskıcı bir sistem, kimsenin nefes alamadığı, ucuz işgücü, karşı çıkanın kafasının ezildiği bir sistem. Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar.” yorumu yaptı.