Çin modelinin fikir babası belli oldu: Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar

AKP Hükumeti 2013 yılından itibaren siyasi olarak Avrupa Birliği’nden uzaklaşarak Rusya, Çin ve İran bloğuna kaydı. 2017 referandumuyla AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tüm yetkiler verilince yönetim şekli olarak bu üç ülke modeline geçildi. Sırada ise ekonomik olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın oluşturduğu Şangay İşbirliği Örgütü’ne katılım kaldı.





ŞANGAY BEŞLİSİ İÇİN EKONOMİK MODEL

Doğu Perinçek’in fikir babalığını yaptığı Çin modeli ekonomik sistem için raporlar tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki ekonomi danışmanları tarafından hazırlanan raporun temel amacı şöyle özetlendi: “Yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evrilerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” olarak tanımlandı. Maliye politikasına yönelik olarak ise bir hedef konularak, “Dolaylı vergilerin azaldığı, doğrudan vergilerin arttığı çağdaş bir bütçe anlayışına geçmeyi hedefliyoruz” denildi.





DOLAR 4 LİRAYKEN ‘KORKMAYIN DÜŞECEK’ DİYEN DANIŞMAN

Perinçek’in mucidi olduğu Erdoğan’ın da denemesini yaptığı ekonomik modelle zenginlerin daha da zengin yoksulların daha da yoksul olacağı üstü kapalı olarak anlatılıyor. Saray’ın raporunu Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanı Cemil Ertem sundu. 2018 yılında dolar 4 liraya çıkınca ‘düşecek’ açıklaması yapan Ertem, şimdi de yüksek kuru savunmak zorunda kaldı. Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre “Yeni Ekonomik Model Gerekçeleri –Getirileri” başlıklı rapor 2002 yılından bu yana uygulanan AKP ekonomi politikalarının sonuç vermediği eleştirisinde bulunuyor.



