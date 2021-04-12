Çin 25 savaş uçağı ile Tayvan hava sahasına girdi

Tayvan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 25 savaş uçağının, Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı ihlal ettiğini duyurdu.





Tayvan, Çin'e ait 25 savaş uçağının hava sahalarını ihlal ettiğini, ADIZ'ı ihlal eden Çin savaş uçaklarının 14'ünün J-16, 4'ünün J-10 savaş uçağı, 4'nün H-6K bombardıman, 2'sinin Y-8 deniz karakol, birinin de KJ-500 erken uyarı ve kontrol uçağı olduğunu açıkladı.





Çin uçaklarının Tayvan'ın güneybatı bölgesinde uçuş gerçekleştirdiğini belirten Bakanlık, Çin savaş uçaklarının, hava sahasından ayrılması için Tayvan'ın kendi savaş uçakları ve hava savunma sistemlerini harekete geçirdiğini aktardı.





Söz konusu ihlal ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'i Tayvan konusunda uyarmasının ardından geldi. Blinken, dün yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin Tayvan'a yönelik "saldırgan tavırları" ve Tayvan Boğazı'ndaki artan tansiyonun endişe meydana getirdiğini kaydetmişti.





Çin savaş uçakları, Tayvan'ın ADIZ'ını 26 Mart'ta 20 uçakla ihlal etmişti.