Çin, otomotiv ihracatında liderliği o ülkenin elinden aldı

Resmi verilere göre Çin yılın ilk üç ayında 1 milyon 70 bin araç ihraç etti. Bu da 2022’nin ilk üç ayına kıyasla % 58’lik bir artış anlamına geliyor.



Japonya ise aynı dönemde yüzde 6’lık artışla ihraç ettiği araç sayısını 954.185’e çıkarttı.



Çin’in otomotiv ihracatındaki artış, elektrikli araçlara olan ilgide artış ve Rusya’da yükselen satışların sonucu.



Çin, geçen yıl da dünyanın en büyük ikinci otomotiv ihracatçısı unvanını Almanya’dan almıştı.



Çin Gümrük Genel Müdürlüğü’ne göre, Çin 2022’de 3,2 milyon araç ihraç etti, Almanya ise 2,6 milyon araç sattı.



Fosil yakıtlardan uzaklaşılması, Çin’in otomotiv endüstrisinin yükselişinde önemli rol oynadı.



Yılın ilk üç ayında elektrikli araçların da aralarında bulunduğu yeni enerji araçları (NEV) geçen yıla kıyasla % 90 arttı.



Tesla’nın Çin kolu SAIC (MG markasının sahibi) ve ABD’li yatırımcı Warren Buffet’ın desteklediği BYD, Çin’in başlıca NEV ihracatçıları arasında.



Elon Musk’ın elektrikli araç markasının, Şangay’da büyük bir fabrikası bulunuyor ve buradan Japonya ve Avrupa’ya ihracat yapılıyor.



Fabrika şu anda yılda 1,25 milyon araç üretiyor ve şirket kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor.



Çin’in Rusya’ya otomotiv ihracı, Batılı ülkelerin Ukrayna’nın işgali yüzünden ambargo koymasından bu yana da arttı.