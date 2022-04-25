Çin Pandemide başa döndü...

Çin'in en kalabalık kenti Şanghay'da Nisan ayı başından bu yana Omicron dalgasını bastırmak için uygulanan tam kapanmanın, Pekin'de de uygulanacağı endişesi halkta paniğe yol açtı. Başkent Pekin'de de artan vakalar nedeniyle kitlesel olarak Covid-19 testleri yapılmaya başlandı. Süpermarketlere hücum eden halk panik içerisinde, küresel piyasalar da düşüşe geçti.





Pekin'in Çaoyang bölgesinde yaşayan veya çalışan yaklaşık 3 milyon 450 bin kişiden bu hafta test yaptırmaları istendi. Şanghay’daki gibi bir tam kapanma olacağı endişesine kapılan halkın tuvalet kağıdı ve temel gıda maddeleri stoklamaya başladığı belirtiliyor.





Çin, piyasaları baskılıyor

Bu haberler üzerine Çin hisse senetleri iki yılın en düşük seviyelerine indi. Asya piyasalarını izleyen Avrupa borsalarında da değer kayıpları yaşanıyor. Dünya genelinde petrol fiyatları da Çin'de salgının kötüleşmesiyle birlikte ülkenin enerji talebinin azalacağı beklentisiyle yüzde 5'in üzerinde düştü.





Hafta sonunda Çin'in ticari başkenti Şanghay'da yetkililer toplu konut bloklarının girişlerini ve iki metre yüksekliğinde yeşil tel örgü ile caddelerin girişlerini kapatmıştı. Durumu balkonlarından protesto eden bölge sakinlerinin videoları paylaşılmıştı. Tehlikeli madde giysisi giyen polisler sokaklarda devriye gezerek barikatlar kuruyor ve vatandaşlardan evlerine gitmelerini istiyor.





Şanghay'da günlük Covid-19 testleri yapılıyor ve pozitif çıkanlar, bazıları şehir dışında bulunan karantina merkezlerine gönderiliyor. Geçtiğimiz günlerde yetkililer bazı vatandaşları, enfekte olmayanlar da dahil, evlerinin dezenfekte edilmesi gerektiği gerekçesiyle toplu olarak karantina merkezlerine transfer etti.





Sağlık yetkilileri ambulans ve acil servis talebinin bir yıl öncesine göre 12 kat arttığını duyurdu. Şanghay yönetimi 24 Nisan itibariyle 51 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu rakam günlük olarak en yüksek kayıp düzeyine işaret ediyor. Böylece toplam ölü sayısı 17 Nisan'dan bu yana 138'e ulaştı. Asemptomatik vaka sayısı 16 bin 983'e, semptomatik vaka sayısı ise 2 bin 472'ye yükseldi.