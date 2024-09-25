Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Pasifik Okyanusu'na kıtalararası balistik füze fırlattı /25 Eylül 2024 09:32

Çin, Pasifik Okyanusu'na kıtalararası balistik füze fırlattı

Çin, kıtalararası balistik füze (ICBM) testini başarıyla gerçekleştirerek, sahte savaş başlığı taşıyan füzesini Pasifik Okyanusu'na fırlattı. Çin Savunma Bakanlığı, testin rutin bir eğitim faaliyeti olduğunu ve uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldığını belirtti.

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Çin, bir kıtalararası balistik füzeyi (ICBM) test amaçlı olarak Pasifik Okyanusu'na fırlattığını bildirdi. Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sahte savaş başlığı taşıyan füzenin Pasifik Okyanusu açıklarında belirlenen bölgeye düştüğü belirtildi. Test fırlatışının, Çin ordusunun yıllık eğitimin planındaki rutin bir faaliyet olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası hukuka ve pratiklere uygun icra edildiği ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı kaydedildi.

Açıklamada füzenin okyanusta tam olarak hangi bölgeye düştüğüne dair bilgi verilmedi. Menzili 5 bin 500 kilometreyi aşan balistik füzeler, "kıtalararası" olarak tanımlanıyor. Çin'in bugüne dek ürettiği en gelişmiş kıtalararası balistik füze "Dongfıng (doğu rüzgarı) 41" (DF-41), 12 bin ila 15 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.


Çin, ilk kez 1980 yılında bir kıtalararası balistik füzeyi Güney Pasifik'e test amaçlı fırlatmıştı.
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