Çin polisi tedbir işini biraz abarttı

Çin hükümeti Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirleri iyice sıkılaştırdı. Şehirlerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Şehrinden çıkmak isteyenlere yapılan müdahale de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin daha sonra tatbikat olduğu anlaşıldı. Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Koronavirüs (Covid-19) tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü, SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor.





