Samanyolu Haber /Gündem / Çin polisi tedbir işini biraz abarttı /26 Şubat 2020 12:18

Çin polisi tedbir işini biraz abarttı

Çin'den yayılan Koronavirüs sebebiyle ülke genelinde karantina uygulaması devam ediyor. Zaman zaman karantina tedbirleri polisin sert uygulamalarına da sebep veriyor.

Çin polisi tedbiri işini biraz abarttı

Çin hükümeti Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirleri iyice sıkılaştırdı. Şehirlerin giriş ve çıkışları kapatıldı.  Şehrinden çıkmak isteyenlere yapılan müdahale de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin daha sonra tatbikat olduğu anlaşıldı.  Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Koronavirüs (Covid-19) tatbikatı gerçekleştirdi.  Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü, SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor.


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