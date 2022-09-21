Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Putin'in 'seferberlik' hamlesine karşı çıktı /21 Eylül 2022 16:28

Çin, Putin'in 'seferberlik' hamlesine karşı çıktı

Rusya lideri Putin'in kısmi seferberlik kararı sonrasında, Moskova'nın en güvendiği müttefiklerinden olan Çin'den çok sert bir uyarı geldi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarafların diyalog çerçevesince bir çözüme ulaşılması gerektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde kısmi seferberlik çağrısı yapmış ve Batı ülkeleri bunu “nükleer tehdit” olarak algılamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında Çin’in Ukrayna’da yaşananlarda duruşunun net olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Fransız haber ajansı AFP de “son dakika açıklaması” olarak Çinli yetkililerin açıklamalarına yer verdi. Haberde, “Putin’in Ukrayna konusundaki açıklamalarından sonra Çin, diyalog araıclığıyla ateşkes çağrısı yaptı” ifadeleri kullanıldı.
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