Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Rusya, İran ortak askeri tatbikat /27 Aralık 2019 19:42

Çin, Rusya, İran ortak askeri tatbikat

Tarihi tatbikat başladı: İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat yapıyor.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede tatbikata başladılar ve tatbikat toplam 4 gün sürecek.   

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Gulam Rıza Tehani, "Deniz Emniyet Kemeri" adı verilen tatbikat ile ilgili açıklamada, deniz terörizmi, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı ve arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu söyledi.  

Tehani sözlerine, "Bu tatbikat, İran, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin manidar düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu süreç gelecek yıllarda da devam edecek." diye devam etti.  

İran'ın devrimden sonra Rusya ve Çin ile ilk kez bu düzeyde ortak bir tatbikat düzenlediğine dikkati çeken İranlı komutan, "Bu tatbikatın mesajı; barış, dostluk, iş birliği ve kolektif birliğin gölgesinde kalıcı güvenliktir. Sonuç olarak İran izole edilemez ve bu da bu tatbikatın en önemli kazanımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.  

Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi'nde düzenlenmesi tatbikatın önemini bir kat daha arttırıyor.  ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çekilmesinin ardından yeniden yaptırımları devreye sokup baskısını arttırmasıyla Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nde gerilim artmıştı. Son olarak bölgede seyir halindeki bir petrol tankerine saldırılar düzenlenmiş ve bunun üzerine İran hava sahası ihlali gerekçesiyle ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşülmüştü ve Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı bir petrol tankeri İran tarafından el konulmuştu.
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