Çin, Rusya'ya silah verecek mi?

Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geliyor.



Savaşın başından bu yana Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşma, Batılı ülkeler tarafından askeri destek verilebileceğine dair yorumların yapılmasına yol açıyor. Çin, geçen hafta Moskova'ya silah veya askeri mühmmat taşıdığına dair iddiaları reddetmişti.



Çin, bir yandan da Rusya'nın operasyonlarını açık bir dille eleştirmekten ya da kınamaktan kaçınıyor.