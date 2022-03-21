Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Rusya'ya silah verecek mi? /21 Mart 2022 10:12

Çin, Rusya'ya silah verecek mi?

Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi.

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Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geliyor.

Savaşın başından bu yana Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşma, Batılı ülkeler tarafından askeri destek verilebileceğine dair yorumların yapılmasına yol açıyor. Çin, geçen hafta Moskova'ya silah veya askeri mühmmat taşıdığına dair iddiaları reddetmişti.

Çin, bir yandan da Rusya'nın operasyonlarını açık bir dille eleştirmekten ya da kınamaktan kaçınıyor.
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