Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Rusya'yı geride bırakarak dünya 2.'si oldu /27 Ocak 2020 23:47

Çin, Rusya'yı geride bırakarak dünya 2.'si oldu

Bundan 10 yıl öncesine kadar silah ihtiyacında dışa bağımlı olan Çin, aradan geçen zaman diliminde dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi olarak Rusya'yı da geride bırakmayı başardı.

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Rusya’yı geride bırakan Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu. Pekin yönetimi, 10 yıl öncesine kadar silah ithalatına bağımlı bir ülkeydi.

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ni takiben dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi ülke konumuna yükseldi. Rusya ise Çin’in ardından listede üçüncü sırada yer aldı.

EN BÜYÜK 10 SİLAH ÜRETİCİSİ FİRMA ARASINDA ÇİN'DEN İKİ FİRMA!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), yayınladığı raporda, Çin’e ait üç şirketin de dünyanın en büyük 10 silah üreticisi firması listesine girdiğini duyurdu.

SIPRI araştırmacıları ülkedeki silah üretim şirketlerinin devlete ait olması nedeniyle Çin’in silah endüstrisine dair veri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Ulusal güvenlik açısından bütün verilerin gizli tutulduğu ifade ediliyor.

Rapora göre ülkede her yıl üretilen yaklaşık 70 ila 80 milyar Amerikan Doları değerindeki mühimmat Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na temin ediliyor.

Çin, 10 yıl öncesine kadar silah ihtiyacının büyük kısmını Rusya ve Ukrayna’dan karşılıyordu.

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