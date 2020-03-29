Samanyolu Haber /Gündem / Çin salgının durduğunu açıkladı ama : İki yeni korona virüs çeşidi tespit edildi /29 Mart 2020 07:59

Çin salgının durduğunu açıkladı ama : İki yeni korona virüs çeşidi tespit edildi

Tüm dünyada korona virüs salgını nedeniyle alarma geçerken, Çin’in korona virüs salgınını ülke genelinde durdurduğunu açıklamıştı.

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 Çin’de yapılan yeni araştırmalarda, pangolinlerde iki yeni korona virüs çeşidi tespit edildi.Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele devam ederken Çin’den yeni bir kötü haberde geldi. Çin’de yapılan yeni araştırmalarda, pangolinlerde iki yeni korona virüs çeşidi tespit edildiği belirtildi.

DAHA BÜYÜK BİR SALGIN OLABİLİR

Bilim insanları ise, yaşananların ardından, KOVID-19’un benzersiz olmadığı ve gelecekte tüm dünyayı tehdit edecek bir virüs ailesinin üyesi olduğunu belirtmişti.Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi. 

Sydney Üniversitesi’nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide koronavirüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı. Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor. 


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