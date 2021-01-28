Çin 'savaş sebebi' sayacağını açıkladı

Pekin yönetimi, Tayvan adası açıklarında yapılan askeri faaliyetlerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, herhangi bir "bağımsızlık hareketini savaş sebebi" sayacağını, olası provokasyon ve yabancı müdahalelere karşı da cevap vereceğini duyurdu.





Euronews'in haberine göre; Tayvan, geçtiğimiz hafta Çin'e ait savaş uçaklarının adanın güney batısındaki hava sahasını defalarca ihlal ettiğini açıklamış ve Washington yönetiminden Pekin'in baskısı sebebiyle yardım istemişti.





Hava kuvvetlerinin son faaliyetleri hakkında brifing veren Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Vu Çiyen (Wu Qian), Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu ve adada bulunan bir avuç insanın bağımısızlık istediğini söyledi.





Tayvan'daki bağımsızlık unsurlarını uyardıklarını ifade eden Çiyen, "Ateşle oynayanlar kendini yakar. Tayvan'ın bağımsızlığı savaş anlamına geliyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan Boğazı'nda yürüttüğü askeri faaliyetler, bölgenin mevcut güvenlik durumunu ele almak ve Çin'in ulusal egemenlik haklarını korumak için gerekli eylemlerdir" diye konuştu.





Çinli sözcü "Bunlar, Tayvan'daki bağımsızlık güçlerinin dış müdahalelerine ve provokasyonlarına ciddi bir tepkidir" diye de sözlerine ekledi.





"Tayvan, adanın özgürlüğünü savunabilecek güçte"

Bu gelişmelere karşılık olarak Tayvan cephesinden de cevap gecikmedi. Tayvan'ın Anakara İşleri Konseyi, Çin'in giriştiği faaliyetlerde daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, Taipei yönetiminin adanın egemenliğini savunma, özgürlük ve demokrasiyi sürdürme kararlılığını küçümsememesi gerektiğinin altını çizdi.





Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen ise Çin'in tehdit ve sindirme çabalarını kınadığını ifade ederek, "Tayvan, adanın özgürlüğünü savunabilecek güçte ve bu konuda da zorlanmayacaktır" diye konuştu.