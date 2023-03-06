Samanyolu Haber /Dünya / Çin savunma bütçesini artırdı? Peki neden? /06 Mart 2023 08:31

Çin savunma bütçesini artırdı? Peki neden?

Pekin bu yıl savunma bütçesini yüzde 7,2 arttırma kararı alırken Başbakan Li Keqiang orduya çatışma hazırlığını arttırması çağrısı yaptı.

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Çin’in 224 milyar dolarlık savunma bütçesi Pekin’in komşuları ve Washington tarafından yakından takip ediliyor.

Savunma harcamasındaki artış bu yılki tahmini ekonomik büyüme oranı yüzde 5’ten daha fazla.

Yüzde 5’lik büyüme hedefi geçen yıldan biraz daha düşük.

Başbakan Li, “Askeri operasyonlar, çatışma hazırlığı önemli görevleri yerine getirmek için iyi koordine edilmeli” dedi.


Çin geçen yıl Ağustos ayında o dönem Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Başbakan Li’nin raporu Çin’de toplanan Ulusal İnsanların Kongresi NPC’ye sunuldu. NPC’de Devlet Başkanı Xi Jinping’in üçüncü döneminin onaylanması bekleniyor.

Ayrıca NPC’de Başbakan Li Keqiang’ın yerine yeni başbakan da atanacak.

Bu yılki NPC’de delegelerin Komunist Parti ve kilit önemdeki devlet kuruluşlarını yeniden şekillendirmesi de bekleniyor.

Xi Jinping’in en güvendiği isimlerden Li Qiang’ın yeni başbakan olması bekleniyor.

Uzmanlar yönetimde yer alacak yeni isimlerin Xi’ye yakınlığı nedeniyle bu görevlere atandığını belirtiyor.
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