Çin Seddi Gerçekten İşe Yaradı mı?

Çin’in kuzey sınırını desteklemek için iki bin yıl boyunca inşa edilen Çin Seddi, birbirine paralel uzanan ve birkaç yerde örtüşen duvarlardan yapıldı. Toplamda 21.000 kilometre boyunca uzanan bu duvarlar Dünya’nın çevresinin yarısından fazlası kadar ediyor. Peki ortalama yüksekliği 7,8 metre olan bu geniş duvarlar, Çin’i dış dünyaya karşı gerçekten koruyor muydu?

Cevap, büyük ölçüde duvarın başarılarını ve başarısızlıklarını nasıl tanımladığınıza bağlı. Çinliler duvarı savunma mimarisinin bir şaheseri olarak inşa ettiler ve bu bariyerleri kontrol eden Çin birlikleri, bazı olası istilacıların saldırılarını engellemeye kesinlikle yardımcı olurken, Çin Seddi hiçbir şekilde aşılmaz değildi. Başka bir deyişle, bazen Çin’in korunmasına yardımcı oldu, bazen de olmadı.





Öte yandan, Çin Seddi, Çin imparatorluğunun zenginliğinin, mimari uzmanlığının ve mühendislik hünerinin bir göstergesiydi. Bu kapsamda, şüphesiz başarılı oldu ve olmaya da devam ediyor. İktidardaki Komünist Parti duvarı vatanseverlik sembolü olarak benimsiyor.







Çinliler, milattan önce 700 civarında ülkenin kuzeyinde duvarlar inşa etmeye başladılar. Ancak milattan önce 221’de Qin Shi Huang, Çin’in savaşan devletlerini birleştirip ilk imparator olduğunda, Çin Seddi projesi ciddi bir şekilde başladı. Britannica’ya göre, köylüleri, gelişen imparatorluğunu Moğol bölgesinin çeşitli göçebe kabilelerinden korumak için önceden var olan kaleleri birbirine bağlamaya yönlendirdi. Daha sonraki imparatorlar, yaklaşmakta olan istilalar hakkında mesajlar göndermek için aydınlatılabilen işaret kuleleri ekleyerek duvarı daha da genişletti ve güçlendirdi. 1300’lü yıllara gelindiğinde duvar, bugünkü görünümüne benzemeye başladı.





Duvar, Çin İmparatorluğu’nun istilalara hazırlanmasına yardımcı oldu ve Çin güçlerinin harekete geçmesi için zaman kazandırdı. Pensilvanya Üniversitesi Tarih bölümünde uluslararası ilişkiler profesörü olan Arthur Waldron’un “The Great Wall of China From History to Myth” (Cambridge University Press, 1990) adlı kitabına göre duvar, düşman birliklerini zor durumlara çekmek için de kullanıldı. Örneğin, 1428’de bir Çin generali Moğol ordularını duvara doğru püskürtmeyi başardı, onları bir kaçış yolu olmadan sıkıştırdı ve bozguna uğrattı.





Ama Çin Seddi güvenliği garanti etmiyordu. Bitişik olmayan bu duvar, başlangıçta coğrafyanın orduların geçmesi için daha az zorlayıcı olduğu yerlerde savunmaları toplamak için kullanıldı ve bazı durumlarda davetsiz misafirler çeşitli bölümlerin etrafında yürüdüler. Bununla birlikte, duvarın en kötü şöhretli başarısızlıklarından biri, tüm bir hükümdarlar hanedanının sonunu getirmesiydi.