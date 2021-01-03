Samanyolu Haber /Dünya / Çin şimdi bir de üste çıktı! /03 Ocak 2021 11:17

Çin şimdi bir de üste çıktı!

Koronavirüsün dünyaya yayılmasında büyük ihmali olduğu eleştirileri yapılan Çin üste çıktı.. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yapılan birçok araştırmanın gösterdiği gibi, yeni tip koronavirüs salgınının aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde ayrı ayrı olarak ortaya çıktığını, sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu iddia etti.

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Vang, Xinhua ajansında ve Çin Merkez Televizyonu'nda (CCTV) yayınlanan açıklamasında "Zamana karşı yarıştık ve vakaları dünyaya bildiren ilk ülke olduk. Sayıları giderek artan araştırmalar, pandeminin muhtemelen dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan ayrı ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in, Kovid-19'a karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin ön saflarında durduklarını ve bu mücadelede küresel sinerjinin oluşumuna katkıda bulunduklarını öne süren Vang, "Konuyu siyasallaştırma ve damgalama girişimlerini reddederek dezenformasyona karşı mücadelenin ön saflarında yer aldık. Pandemiye karşı mücadeleyle ilgili tarafsız anlatımın ve kolektif hafızanın yalanlarla çarpıtılmamasını sağlamaya kararlıyız" diye konuştu.

HABER YAPAN GAZETECİLERİ HAPSE ATTI, HASTALIĞI DÜNYADAN SAKLADILAR

Çin koronavirüsü haberleştiren gazetecileri hapse atmasıyla biliniyor. Virüsün dünyaya yayılmasında büyük ihmalleri bulunan komünist devlet yetkilileri, 2019 aralık ayının sonunda halkı uyardığı ve ancak 31 Aralık’ta Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) salgın hakkında bilgi verdiği biliniyor. Çin hükümeti WHO’ya, ‘hastalığın önlenebilir ve kontrol altında tutulabilir’ olduğu bilgisini vererek hastalığın dünyaya yayılmasına müsaade ettiği, Ocak ayının başına gelindiğinde de en azından 175 bin kişinin Vuhan’ı terk ettiği ifade edilerek, seyahat kısıtlaması uygulanmadan önce toplamda yaklaşık 7 milyon insanın Vuhan’dan ayrıldığı belirtiliyor. Bu süreçte koronavirüs olduğunu bilmeyen binlerce kişi Vuhan’dan ayrılarak dünyanın çeşitli yerlerine gittiler ve dünya pandemiyle tanıştı.
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