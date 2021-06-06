Samanyolu Haber /Gündem / Çin, Sinovac aşısına 3-17 yaş grubu için acil kullanım onay verdi /06 Haziran 2021 12:14

Çin, Sinovac aşısına 3-17 yaş grubu için acil kullanım onay verdi

Çin'den Sinovac aşısına 3-17 yaş grubu için acil kullanım onay veridi

SHABER3.COM

Çin, Sinovac aşısının 3. dozunun Faz-2 çalışmalarının bittiğini ve aşının 3-17 yaş aralığında uygulanmasına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac aşısının 3. dozuyla (hatırlatma dozu) ilgili Faz-2 çalışmalarının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yin, aşıya kullanım onayı çıksa da çocukların koronavirüsü ağır geçirme riskinin düşük olduğunu hatırlattı.

CEO, üçüncü hatırlatma dozu denemesine katılanların dozdan bir hafta sonra antikor seviyelerinin 10 kat arttığını, bir ay sonra ise bu artışın 20 katı gördüğünü belirtti.

Öte yandan, Sinovac ürününe benzer teknolojiyi kullanan ve 2 aşıya sahip olan devlet destekli ilaç firması Sinopharm da erken yaş gruplarında aşılarının kullanımı için onay bekliyor.
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