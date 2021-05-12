Çin Türkiye'ye aşı sevkiyatına yeniden başladı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi” denildi.



Açıklamanın devamında, “Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, kaç doz aşının geldiğine ilişkin ise bilgi vermedi. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Diğer yandan dünyanın çok sayıda ülkesinde koronavirüs salgınına karşı aşılama uygulaması devam ederken, Türkiye’nin Çinli Sinovac şirketinden şimdiye kadar aldığı aşı miktarı açıklandı.





Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Weihua Cheng, ülkesinin şu ana kadar Türkiye'ye toplamda 27 milyon doz aşı gönderdiğini açıkladı. Cheng "Sinovac'ın geliştirdiği aşının Faz-3 denemeleri Türkiye'de yapıldı. Koruma oranı yüzde 81 oldu. Aşı güvenirliliğini gösteriyor" dedi.





Cheng şunları söyledi:







"Geçen sene Aralık'tan ayından beri Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Şu anda bir rakam vermek istiyorum, şu an itibariyle bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir.





Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda işbirliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmişti, burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmiştir. Bu tür işbirliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum.”