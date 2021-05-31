Çin üç çocuğa izin verdi!

Çin'de katı şekilde uygulanan 2 çocuk sınırlamasına son verilerek çiftlerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi.





Çin devlet haber ajansı Şinhua, söz konusu değişikliğin Çin Komünist Partisi'nin politbüro toplantısında görüşüldüğünü ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in alınan kararı onayladığını duyurdu.





Kararın temel nedeni ise ülkede nüfus artış hızının 1960'lardan bu yana en düşük seviyeye düşmüş olması.





Nüfus planlamasında değişikliğe giden Çin, çiftleri daha fazla çocuk yapmaya özendirmek istiyor.





Çin'de bu ayın başında açıklanan nüfus sayımına göre, geçtiğimiz yıl 12 milyon bebek dünyaya geldi. 2016'daki 18 milyon doğuma göre ciddi bir düşüş yaşanması dikkat çekerken, geçen yılın verileri 1960'lardan bu yana görülen en düşük doğum sayısı olarak da kayda geçti.